Франция вводит штрафы до 357 евро за нарушение карантина

Франция вводит штрафы за выход из дома без уважительных причин, чтобы предупредить распространение коронавируса. Соответствующее решение правительства вступило в силу 18 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

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Начальная сумма штрафа составляет 135 евро и может вырасти до 375 евро, если в течение 45 дней штраф не был уплачен.

Штраф могут наложить также в случае, если человек не имеет при себе специальной формы с указанием причиной выхода из дома.

Напомним, с 17 марта Франция обязала граждан объяснять выход из дома.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайных мер для противодействия распространению коронавируса. Это включает отмену уже назначенных выборов, а также транспортную блокаду. С субботы во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и большинство магазинов.

Франция на шестом месте в мире по количеству заражений и на третьем - в Европе (после Италии и Испании).

По оценкам правительства, в результате пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году может упасть на 1%.