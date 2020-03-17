Коронавірус: французи заповнюють форму із поясненнями перед виходом з дому

Франція зобов’язала громадян пояснювати вихід з дому для протидії поширенню коронавірусу. Зміни набирають чинності з 12:00 17 березня за місцевим часом.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

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У разі виходу з дому, необхідно заповнити спеціальну форму та мати її з собою. У формі вказаний обмежений набір причин для виходу з дому:

- поїздка на роботу, оскільки працювати дистанційно неможливо;

- вихід до магазину за продуктами першої необхідності;

- питання, пов’язані зі станом здоров’я;

- поїздка з важливих сімейних питань (зокрема, для допомоги родичам, які потребують піклування, піклування за дитиною);

- коротка прогулянка наодинці поблизу дому, для фізичних навантажень або вигулу домашніх тварин;

Причини можливо вказати також на звичайному аркуші паперу, але він вважатиметься таким, що має юридичну силу.

За словами міністра внутрішніх справ Крістофа Кастаньє, штраф за відсутність форми може становити до 135 євро. Для контролю за дотриманням карантину залучать близько 100 тисяч правоохоронців.

Нагадаємо, у понеділок президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження надзвичайних заходів задля протидії поширенню коронавірусу. Це включає скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду. Від суботи у Франції зачинені кафе, ресторани, кінотеатри та більшість магазинів.

Франція на шостому місці у світі за кількістю заражень та на третьому - в Європі (після Італії та Іспанії).



За оцінками уряду, внаслідок пандемії коронавірусу французька економіка у 2020 році може впасти на 1%.