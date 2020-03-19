Португалія оголосила надзвичайний стан до 2 квітня

Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза в середу оголосив надзвичайний стан для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Нові заходи дозволяють уряду прем'єр-міністра Антоніу Кошти обмежувати пересування людей, тимчасово припиняти право працівників в життєво важливих секторах, таких як охорона здоров'я, цивільний захист, безпека і захист, на страйк і забороняти акції протесту і соціальні або релігійні збори.

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Це рішення дає уряду можливість діяти швидко, "але це не вакцина і не чудове рішення", сказав Ребело де Соуза під час звернення до нації.

Нові заходи почнуться в четвер і триватимуть до 2 квітня, після чого можуть бути продовжені.

Раніше в середу Кошта заявив, що "введення надзвичайного стану не означатиме припинення демократії". "Країна не зупиниться", - сказав він, додавши, що "тільки в майбутньому ми зможемо зупинити цю пандемію".

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Згідно з текстом указу, уряд може також "запросити надання послуг" у підприємств і "змінити" їхню діяльність або ціни на товари відповідно до потреб країни. Уряд також може попросити співробітників в життєво важливих секторах працювати в іншому місці, ніж зазвичай, і в інший час.

Надзвичайний стан було оголошено після того, як міністр фінансів Маріо Сентено оголосив про допомогу в розмірі 9,2 млрд євро для підтримки компаній і домогосподарств, які постраждали від пандемії коронавірусу.

На сьогодні в Португалії зареєстровано 642 нових випадки зараження коронавірусом і два випадки смерті.