Португалия объявила чрезвычайное положение до 2 апреля

Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза в среду объявил чрезвычайное положение для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Новые меры позволяют правительству премьер-министра Антониу Кошты ограничивать передвижение людей, временно приостанавливать право работников в жизненно важных секторах, таких как здравоохранение, гражданская защита, безопасность и защита, на забастовку и запрещать акции протеста и социальные или религиозные собрания.

Это решение дает правительству возможность действовать быстро, "но это не вакцина и не чудесное решение", сказал Ребело де Соуза во время обращения к нации.

Новые меры начнутся в четверг и продлятся до 2 апреля, после чего могут быть продлены.

Ранее в среду Кошта заявил, что "введение чрезвычайного положения не будет означать приостановку демократии". "Страна не остановится", - сказал он, добавив, что "только в будущем мы сможем остановить эту пандемию".

Согласно тексту указа, правительство может также "запросить предоставление услуг" у предприятий и "изменить" их деятельность или цены на товары в соответствии с потребностями страны. Оно также может попросить сотрудников в жизненно важных секторах работать в другом месте, чем обычно, и в другое время.

Чрезвычайное положение было объявлено после того, как министр финансов Марио Сентено объявил о помощи в размере 9,2 млрд евро для поддержки компаний и домохозяйств, пострадавших от пандемии коронавируса.

На сегодняшний день в Португалии зарегистрировано 642 новых случая заражения коронавирусом и два случая смерти.