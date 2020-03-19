У Німеччині пройшли обшуки в будівлях угруповання, звинуваченого в антисемітизмі

У четвер німецька поліція провела рейди в 10 німецьких землях у приміщеннях, пов'язаних з групою, обвинуваченою в просуванні суміші антиурядової та расистської ідеології.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Глава МВС Німеччини Горст Зеєхофер видав заборону діяльності Об'єднання німецьких народів і племен це вперше була заборонена група, пов'язана з так званим рухом Рейхсбюргерів.

Рейхсбюргери, або громадяни рейху, відкидають авторитет сучасної німецької держави і пропагують поняття "природних прав", часто змішуючи цю ідеологію з ультраправою політикою і езотеричними теоріями змови.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що близько 400 співробітників поліції вилучили вогнепальну зброю, пропагандистські матеріали і невелику кількість наркотиків під час рейдів по домівках 21 провідного члена угруповання.

Читайте також Щодо німецьких ультраправих почали розслідування через "расистські" розмальовки

"Ми маємо справу з групою, яка поширює расистські та антисемітські твори і при цьому систематично отруює наше вільне суспільство", - йдеться в заяві Зеєгофера.

Влада стверджує, що члени нещодавно забороненого угруповання, діяльність якого була зосереджена в Берліні, погрожували німецьким чиновникам.

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер заборонив неонацистську групу "Combat 18" та розпочав рейди на групу по всій країні, заявило міністерство в четвер.