В Германии прошли обыски в зданиях группировки, обвиняемой в антисемитизме

В четверг немецкая полиция провела рейды в 10 немецких землях в помещениях, связанных с группой, обвиняемой в продвижении смеси антиправительственной и расистской идеологии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер издал запрет на деятельность Объединения германских народов и племен. Впервые запрещена группа, связанная с так называемым движением Рейхсбюргеров.

Рейхсбюргеры, или граждане рейха, отвергают авторитет современного немецкого государства и пропагандируют понятия "естественных прав", часто смешивая эту идеологию с ультраправой политикой и эзотерическими теориями заговора.

Министерство внутренних дел сообщило, что около 400 сотрудников полиции изъяли огнестрельное оружие, пропагандистские материалы и небольшое количество наркотиков во время рейдов по домам 21 ведущего члена группировки.

"Мы имеем дело с группой, распространяющей расистские и антисемитские произведения и при этом систематически отравляющей наше свободное общество", - говорится в заявлении Зеехофера.

Власти утверждают, что члены недавно запрещенной группировки, деятельность которой была сосредоточена в Берлине, угрожали немецким чиновникам.

Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер запретил неонацистскую группу "Combat 18" и начал рейды на группу по всей стране, заявило министерство в четверг.