Британія поки не планує закривати кордони через коронавірус

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що поки не проводиться жодних кроків щодо закриття кордону, але ситуація знаходиться в стадії "постійного перегляду".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

На питання про те, чи буде Британія слідувати введеним в ЄС обмеженням, Рааб сказав, що Міністерство внутрішніх справ буде тримати ситуацію "під постійним контролем".

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"Коли ми ставимо запитання, наукові ради зводяться до того, що на даному етапі цього не слід робити. На даний момент ми дуже чітко розуміємо, що прийняття цих заходів не в інтересах Великобританії. Це не вплине на поширення хвороби ", - сказав Рааб.

У британському уряді також заявили про "нульову перспективу будь-яких обмежень щодо в'їзду та виїзду з Лондона".

Прес-секретар заявив, що також "не планується використовувати військових для забезпечення громадського порядку під час пандемії коронавірусу".

Нагадаємо, 18 березня уряд Британії після критики про надто повільне реагування на пандемію коронавірусу оголосив про закриття шкіл.