Британия пока не планирует закрывать границы из-за коронавируса

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что пока не проводится никаких шагов по закрытию границы, но ситуация находится в стадии "постоянного пересмотра".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На вопрос о том, будет ли Великобритания следовать введенным в ЕС ограничениям, Рааб сказал, что Министерство внутренних дел будет держать ситуацию "под постоянным контролем".

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"Когда мы задаем вопрос, научные советы сводятся к тому, что на данном этапе этого не следует делать. На данный момент мы очень четко понимаем, что принятие этих мер не в интересах Великобритании. Это не повлияет на распространение болезни", - сказал Рааб.

В британском правительстве также заявили о "нулевой перспективе каких-либо ограничений въезда и выезда из Лондона".

Пресс-секретарь заявил, что также "не планируется использовать военных для обеспечения общественного порядка во время пандемии коронавируса".

Напомним, 18 марта правительство Великобритании после критики о слишком медленном реагировании на пандемию коронавируса объявило о закрытии школ.