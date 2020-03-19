В Молдове самолет под названием "Вирус" оставил в небе сообщение "Оставайтесь дома"

Небольшой самолет проложил в небе Молдовы маршрут, которым образовал надпись на румынском языке stai acasă, что означает "оставайтесь дома".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Unimedia.

Скриншот с Flightradar

Самолет модели Pipistrel Virus SW100 с регистрационным номером YR-5522 взлетел со спортивного аэродрома Вадул-луй-Воде.

Один из пилотов написал на своей странице в Facebook, что они хотят передать лозунг №1 на данный момент, а именно "Оставайтесь дома".

Пилоты самолет, фото из Facebook одного из них

"Друзья, вы уже знаете лозунг номер один в мире. Мы решили послать его с высоты 4000 футов (1285 метров). Пусть его увидит вся страна. Простите за каллиграфию, это была невероятная суматоха", - написал Саджин Ойген.

Самолет нарисовал сообщение в небе над Молдовой всего за час.