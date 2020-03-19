Литва створила гуманітарні коридори для повернення громадян України

Литва відкрила для громадян України гуманітарні коридори, через які вони зможуть повернутися на батьківщину.

Про це йдеться в оперативній інформації МЗС щодо ситуації з коронавірусом, повідомляє "Європейська правда".

"Гуманітарні коридори на території Литовської республіки працюватимуть до 00:00 23 березня 2020 року. До цього часу громадяни України зможуть перетинати кордон Литви, щоби повернутися додому", - сказано в повідомленні міністерства.

Як підкреслили в МЗС, таке рішення уряд Литви ухвалив напередодні 18 березня.

За інформацією Міністерства закордонних справ, загалом кількість громадян, які планують повернутись в Україну, складає близько 38 тисяч.

Для українців, які застрягли у Польщі, 20 березня запустять спеціальні поїзди за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.