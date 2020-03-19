Литва создала гуманитарные коридоры для возвращения граждан Украины

Литва открыла для граждан Украины гуманитарные коридоры, через которые они смогут вернуться на родину.

Об этом говорится в оперативной информации МИД о ситуации с коронавирусом, сообщает "Европейская правда".

"Гуманитарные коридоры на территории Литовской республики будут работать до 00:00 23 марта 2020. До этого времени граждане Украины смогут пересекать границу Литвы, чтобы вернуться домой", - говорится в сообщении министерства.

Как подчеркнули в МИД, такое решение правительство Литвы приняло накануне 18 марта.

По информации Министерства иностранных дел, в целом количество граждан, которые планируют вернуться в Украину, составляет около 38 тысяч.

Для украинцев, которые застряли в Польше, 20 марта запустят специальные поезда по маршруту Перемышль-Львов-Киев.