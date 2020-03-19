РФ накажет чиновников ЕС за санкции по "выборам" в Крыму

Россия решила расширить список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, ответив на аналогичные действия со стороны Брюсселя.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС, об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона приняла решение о расширении соответствующего списка... представителей стран-членов, институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, это вопрос паритета", - сказала Захарова.

В январе ЕС расширил санкции за "выборы" в Крыму, добавив в "черный список" семь лиц, ответственных за проведение в Крыму и Севастополе российских местных выборов в сентябре прошлого года.

"Мы рассматриваем сохранение в силе и дальнейшее расширение подобных черных списков", - добавила Захарова.

8 сентября в аннексированном Крыму РФ незаконно провела выборы депутатов в оккупационный "Государственного совета Республики Крым" и "местные советы".

Евросоюз сразу объявил, что не признает "выборы" в оккупированном Крыму и избранных на этих "выборах" представителей.