Переговори України з Угорщиною відбудуться за тиждень, попри коронавірус

Українсько-угорська комісія з питань економічного співробітництва проведе засідання в телережимі у наступний четвер.

Про це заявив у коментарі "Європейській правді" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зокрема підтвердив, що попри зміну посади він лишається відповідальним за діалог з Угорщиною та очільником спільної міжурядової комісії двох держав. Кулеба був призначений очільником цієї комісії, коли обіймав посаду віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як відомо, на початку лютого Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто домовилися про проведення 26 лютого міжурядової наради в Будапешті, однак епідемія коронавірусу поставила ці плани під сумнів.

Коментуючи це питання, Кулеба повідомив, що переговори все одно відбудуться.

"Вчора ми говорили з моїм угорським колегою Петером Сійярто. Крім нагального питання про транзитний гуманітарний коридор для громадян України через територію Угорщини, говорили і про спільну міжурядову українсько-угорську комісію з питань економічного співробітництва.

Звісно, в нинішніх умовах ми не можемо зустрітися фізично в Будапешті 26 березня, як планували раніше. Але ми домовилися, що проведемо її у режимі відеоконференції. Тобто захід не скасовується, але відбудеться дистанційно", - розповів очільник МЗС.

Дмитро Кулеба також наголосив, що має високі очікування від її проведення.

"Ця комісія не збиралася сім років. Її проведення дуже важливе. Воно не лише дозволить розблокувати цілий ряд проєктів економічної співпраці та транскордонного співробітництва, але й сприятиме динаміці наших двосторонніх відносин, яка зараз дуже потрібна, щоб розв’язати проблеми, які накопичилися за останні роки та стримують наш потенціал", - заявив він.

Раніше Кулеба натякав, що проведення даного засідання потрібне, щоби розблокувати співпрацю України та НАТО. Також відомо, що ця зустріч має допомогти організувати зустріч лідерів двох держав – Віктора Орбана і Володимира Зеленського.

Про те, як у Європі відбуваються переговори у період епідемії - читайте в статті Парламент на карантині: як керують державами, де коронавірус вже дістався політиків.