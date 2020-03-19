Переговоры Украины с Венгрией состоятся через неделю, несмотря на коронавирус

Украинско-венгерская комиссия по вопросам экономического сотрудничества проведет заседание в телережиме в следующий четверг.

Об этом заявил в комментарии "Европейской правде" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он в частности подтвердил, что несмотря на смену должности остается ответственным за диалог с Венгрией и возглавляет совместную межправкомиссию двух стран. Кулеба был назначен главой этой комиссии, когда занимал должность вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Как известно, в начале февраля Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились о проведении 26 февраля межправительственного совещания в Будапеште, однако эпидемия коронавируса поставила эти планы под сомнение.

Комментируя этот вопрос, Кулеба сообщил, что переговоры все равно состоятся.

"Вчера мы говорили с моим венгерским коллегой Петером Сийярто. Кроме неотложного вопроса о транзитном гуманитарном коридоре для граждан Украины через территорию Венгрии, говорили и о совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Конечно, в нынешних условиях мы не можем встретиться физически в Будапеште 26 марта, как планировалось. Но мы договорились, что проведем встречу в режиме видеоконференции. То есть мероприятие не отменяется, но произойдет дистанционно", - рассказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба также отметил высокие ожидания от ее проведения.

"Эта комиссия не собиралась семь лет. Ее проведение очень важно. Оно не только позволит разблокировать целый ряд проектов экономического сотрудничества и трансграничного сотрудничества, но и поспособствовует динамике наших двусторонних отношений, которая сейчас очень нужна, чтобы решить проблемы, накопившиеся за последние годы и сдерживающие наш потенциал", - заявил он.

Ранее Кулеба намекал, что проведение данного заседания нужно, чтобы разблокировать сотрудничество Украины и НАТО. Также известно, что эта встреча должна помочь организовать встречу лидеров двух государств - Виктора Орбана и Владимира Зеленского.