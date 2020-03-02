Коронавирус в Италии: 1694 инфицированных, 34 умерших

В Италии число инфицированных новым коронавирусом достигло 1694 человек, 83 пациента выздоровели, умерли уже 34 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на la Reppublica.

По официальным данным, 984 случая коронавируса зафиксировано в Ломбардии, 285 в Эмилии-Романье, 263 в Венето, 25 в Лигурии, 17 в Кампании, 49 в Пьемонте, 13 в Тоскане, 25 в Марке, 6 в Лацио, 9 в Сицилии, 3 в Апулии, 5 в Абруццо, по одному в Калабрии и в автономной провинции Болцано.

В больницы с симптомами болезни госпитализированы 639 пациентов, 140 из них находятся в реанимации, 798 человек находятся на карантине дома.

Глава Службы гражданской защиты Анджело Борелли заявил, что правительство покупает более 5 миллионов защитных масок.

По его словам, в нескольких городах так называемой "красной зоны" сегодня откроют почтовые отделения, чтобы разрешить выплату пенсий и финансовые операции, необходимые гражданам.

Школьники в Ломбардии, Эмилии-Романье и Венето должны оставаться дома по меньшей мере еще одну неделю. Также в понедельник должен снова открыться для посетителей кафедральный собор в Милане.