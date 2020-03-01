У Німеччині кількість хворих на коронавірус підскочила до 117

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині підскочила до 117 зі 66, заявили в неділю в Інституті Роберта Коха.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Німецький урядовий кризовий комітет розширив настанови щодо транскордонних подорожей та скасував головні міжнародні події. Міністр охорони здоров'я порадив людям із симптомами простуди триматися подалі від масових заходів.

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Понад половина випадків - у Північному Рейні-Вестфалії, найбільш населеній землі Німеччини, де в понеділок закриються кілька шкіл та дитячих садків, щоб спробувати запобігти поширенню вірусу після того, як у їхніх співробітників виявили позитивні результати тестів.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер заявив газеті "Bild am Sonntag", що очікує, що вакцина проти коронавірусу буде доступна до кінця року.

На запитання, чи буде Німеччина готова закрити міста та регіони для контролю над епідемією, Зеегофер відповів: "Це було б в останню чергу". Він не сказав, що має статися з Німеччиною для здійснення таких різких заходів.

Нагадаємо, першу смерть від коронавірусу зафіксували в США.