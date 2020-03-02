Чехія зафіксувала перші випадки коронавірусу і скасовує польоти в Ломбардію

У Чехії виявлені перші три випадки зараження коронавірусом нового типу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Covid-19 виявили у трьох пацієнтів - двох у Празі та одного в місті Усті-над-Лабем. Всі вони недавно повернулися з північної Італії.

"Тести на коронавірус дали позитивний результат у трьох з 13 перевірених в неділю осіб. У всіх трьох пацієнтів перебіг хвороби не є важким", - повідомив міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

Двоє пацієнтів є чехами. Одна з госпіталізованих в Празі - американська студентка, яка вчиться в Мілані. Заражена американка використовувала Airbnb і сама прийшла до лікарні.

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш закликав всі готелі, хостели та операторів Airbnb перевірити, хто з ними живе. Він також закликав громадян не їздити до Італії та взагалі утриматись від поїздок за кордон.

Через поширення коронавірусу Рада національної безпеки Чехії вирішила призупинити польоти з та до Ломбардії – Італійського регіону, де зафіксована найбільша кількість заражень.