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Чехія зафіксувала перші випадки коронавірусу і скасовує польоти в Ломбардію

Понеділок, 2 березня 2020, 09:40

У Чехії виявлені перші три випадки зараження коронавірусом нового типу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Covid-19 виявили у трьох пацієнтів - двох у Празі та одного в місті Усті-над-Лабем. Всі вони недавно повернулися з північної Італії.

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"Тести на коронавірус дали позитивний результат у трьох з 13 перевірених в неділю осіб. У всіх трьох пацієнтів перебіг хвороби не є важким", - повідомив міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

Двоє пацієнтів є чехами. Одна з госпіталізованих в Празі - американська студентка, яка вчиться в Мілані. Заражена американка використовувала Airbnb і сама прийшла до лікарні.

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш закликав всі готелі, хостели та операторів Airbnb перевірити, хто з ними живе.  Він також закликав громадян не їздити до Італії та взагалі утриматись від поїздок за кордон.

Через поширення коронавірусу Рада національної безпеки Чехії вирішила призупинити польоти з та до Ломбардії – Італійського регіону, де зафіксована найбільша кількість заражень.

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Коронавірус Чехія
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