Чехия зафиксировала первые случаи коронавируса и отменяет полеты в Ломбардию

В Чехии обнаружены первые три случая заражения коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Covid-19 обнаружили в трех пациентов - двух в Праге и одного в городе Усти-над-Лабем. Все они недавно вернулись из северной Италии.

"Тесты на коронавирус дали положительный результат в трех из 13 проверенных в воскресенье человек. У всех трех пациентов протекание болезни не является тяжелым", - сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

Двое пациентов - чехи. Одна из госпитализированных в Праге - американская студентка, которая учится в Милане. Зараженная американка использовала Airbnb и сама пришла в больницу.

Премьер-министр Андрей Бабиш призвал все гостиницы, хостелы и операторов Airbnb проверить, кто с ними живет. Он также призвал граждан не ездить в Италию и вообще воздержаться от поездок за границу.

Из-за распространения коронавируса Совет национальной безопасности Чехии решил приостановить полеты из и в Ломбардию - итальянский регион, где зафиксировано наибольшее количество заражений.