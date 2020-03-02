IKEA в Україні: голова МЗС Швеції нагадала вимоги шведських компаній

Шведський уряд не має впливу на компанію IKEA щодо її виходу на український ринок.

Про це 2 березня на брифінгу в Києві заявила голова МЗС Швеції Анн Лінде, повідомляє "Європейська правда".

Про терміни появи компанії в України Лінде запитав голова українського МЗС Вадим Пристайко.

"Мушу зазначити, що IKEA є приватною компанією. Ми, як держава, не маємо важелів впливу щодо їхнього рішення. Але, як колишня співробітниця профспілок, мушу поінформувати вас про те, що шведські компанії, які працюють на українському ринку, першою вимогою зазначили прозоріше та зрозуміліше законодавство, а також рішучіші кроки з боку українського уряду щодо подолання корупції", - сказала міністр.

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"Ми знаємо, що дуже активно впроваджуються антикорупційні реформи, ми високо цінуємо цю діяльність", - додала вона.

Як відомо, IKEA вже давно має намір вийти на український ринок. Повідомлялося, що корпорація планує відкрити перший магазин у Києві після запуску електронної комерції, який запланований на весну 2020 року.

Нагадаємо, Лінде під час візиту до України відвідає район проведення ООС.