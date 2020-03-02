IKEA в Украине: глава МИД Швеции напомнила требования шведских компаний

Шведское правительство не имеет влияния на компанию IKEA в вопросе ее выхода на украинский рынок.

Об этом 2 марта на брифинге в Киеве заявила глава МИД Швеции Анн Линде, сообщает "Европейская правда".

О сроках появления компании в Украине Линде спросил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

"Должен отметить, что IKEA является частной компанией. Мы, как государство, не имеем рычагов влияния на их решения. Но, как бывшая сотрудница профсоюзов, должна проинформировать вас о том, что шведские компании, работающие на украинском рынке, первым требованием отметили более прозрачное и понятное законодательство, а также решительные шаги со стороны украинского правительства по преодолению коррупции", - сказала министр.

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"Мы знаем, что очень активно внедряются антикоррупционные реформы, мы высоко ценим эту деятельность", - добавила она.

Как известно, IKEA уже давно намерена выйти на украинский рынок. Сообщалось, что корпорация планирует открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.

Напомним, Линде во время визита в Украину посетит район проведения ООС.