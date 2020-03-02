Швеція є найбільшим донором України після Німеччини — голова МЗС

Швеція є найбільшим донором України після Німеччини та намагається підтримати населення на сході України, яке потребує допомоги.

Про це 2 березня на брифінгу в Києві заявила голова МЗС Швеції Анн Лінде, повідомляє "Європейська правда".

"Швеція - найбільший донор України після Німеччини. Ми знаємо про страждання людей, ми знаємо, що вони потребують допомоги. Тому для нас є природним надання гуманітарної допомоги насамперед. Ми хочемо, що вона досягала людей, які її дійсно потребують", - зазначила міністр.

"Ми обговорили ситуацію, в якій перебуває населення на сході України, і ми будемо там завтра, тож, я сподіваюся, матимемо можливість поговорити з ними напряму", - сказала Лінде.

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Вона підкреслила, що санкції проти Росії "повинні діяти, доки залишається причина, через яку їх запровадили". Лінде також пообіцяла приділяти значну увагу Україні у ході головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.

3 березня голова МЗС Швеції здійснить поїздку в район проведення ООС.