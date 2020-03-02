Швеция является крупнейшим донором Украины после Германии – глава МИД

Швеция является крупнейшим донором Украины после Германии и старается поддерживать население на востоке Украины, которое нуждается в помощи.

Об этом 2 марта на брифинге в Киеве заявила глава МИД Швеции Анн Линде, сообщает "Европейская правда".

"Швеция - крупнейший донор Украины после Германии. Мы знаем о страданиях людей, мы знаем, что они нуждаются в помощи. Поэтому для нас естественно предоставление гуманитарной помощи. Мы хотим, что она достигала людей, которые правда в ней нуждаются", - отметила министр.

"Мы обсудили ситуацию, в которой находится населения на востоке Украины, и мы будем там завтра, поэтому, я надеюсь, будет возможность поговорить с ними напрямую", - сказала Линде.

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Она подчеркнула, что санкции против России "должны действовать, пока остается причина, по которой их ввели". Линде также пообещала уделять значительное внимание Украине в ходе председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

3 марта глава МИД Швеции совершит поездку в район проведения ООС.