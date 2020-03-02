У Франції кількість померлих від коронавірусу зросла до чотирьох

На півночі Франції в департаменті Уаза ще двоє людей померли від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

За словами мера міста Комп'єн, від коронавірусу протягом вихідних померли двоє літніх людей.

"Це літні люди, які страждали від кількох інших патологій", – сказав чиновник.

Він також повідомив, що 50-річний чоловік, госпіталізований в лікарню Ам'єна минулого тижня, не став однією з цих двох жертв.

"Він все ще бореться за своє життя в університетській лікарні Ам'єна", - заявив мер.

В цілому чотири людини загинули на французькій території через спалах нового типу нового коронавірусу.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".