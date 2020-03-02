Во Франции количество умерших от коронавируса возросло до четырех
На севере Франции в департаменте Уаза еще два человека умерли от коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
По словам мэра города Компьен, от коронавируса в течение выходных умерли двое пожилых людей.
"Это пожилые люди, которые страдали от нескольких других патологий", - сказал чиновник.
Он также сообщил, что 50-летний мужчина, госпитализированный в больницу Амьена на прошлой неделе, не стал одной из двух жертв.
"Он все еще борется за свою жизнь в университетской больнице Амьена", - заявил мэр.
В общей сложности четыре человека погибли на французской территории из-за вспышки нового типа нового коронавируса.
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в Евросоюзе повысили уровень риска коронавируса с "умеренного" до "высокого".