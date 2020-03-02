Латвія вийшла в лідери ЄС за рівнем витрат на оборону - Євростат

2018 року Латвія була лідером серед всіх країн ЄС за часткою витрат на оборону в державному бюджеті.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані 2 березня оприлюднив Євростат - статистичне бюро ЄС.

При середньому показникові по ЄС в 1,2% від ВВП Латвія витратила 2,1% свого бюджету на оборонні витрати, свідчать дані.

У трійку країн з найвищими витратами на оборону відносно ВВП увійшли Греція та Естонія (по 2,0%). Найменше витрачали Ірландія (0,3%), Мальта (0,5%), Люксембург (0,5%).

Загалом країни ЄС витратили на оборону близько 162 млрд євро.

Як відомо, на саміті в Уельсі 2014 року, після анексії Криму та російської агресії на Донбасі, країни НАТО зобов'язалися збільшити витрати на оборону до 2% від ВВП, проте досі не всі члени Альянсу виконали це.