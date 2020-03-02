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Латвія вийшла в лідери ЄС за рівнем витрат на оборону - Євростат

Понеділок, 2 березня 2020, 17:08

2018 року Латвія була лідером серед всіх країн ЄС за часткою витрат на оборону в державному бюджеті. 

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані 2 березня оприлюднив Євростат - статистичне бюро ЄС.

При середньому показникові по ЄС в 1,2% від ВВП Латвія витратила 2,1% свого бюджету на оборонні витрати, свідчать дані.

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У трійку країн з найвищими витратами на оборону відносно ВВП увійшли Греція та Естонія (по 2,0%). Найменше витрачали Ірландія (0,3%), Мальта (0,5%), Люксембург (0,5%). 

 

Загалом країни ЄС витратили на оборону близько 162 млрд євро.

Як відомо, на саміті в Уельсі 2014 року, після анексії Криму та російської агресії на Донбасі, країни НАТО зобов'язалися збільшити витрати на оборону до 2% від ВВП, проте досі не всі члени Альянсу виконали це.

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Євростат
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