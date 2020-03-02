Латвия вышла в лидеры ЕС по уровню расходов на оборону – Евростат

В 2018 году Латвия была лидером среди всех стран ЕС по доле расходов на оборону в государственном бюджете.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные 2 марта обнародовал Евростат - статистическое бюро ЕС.

При среднем показателе по ЕС в 1,2% от ВВП Латвия потратила 2,1% своего бюджета на оборонные расходы, свидетельствуют данные.

В тройку стран с самыми высокими расходами на оборону относительно ВВП вошли Греция и Эстония (по 2,0%). Меньше тратили Ирландия (0,3%), Мальта (0,5%), Люксембург (0,5%).

В целом страны ЕС потратили на оборону около 162 млрд евро.

Как известно, на саммите в Уэльсе в 2014 году, после аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе, страны НАТО обязались увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, однако до сих пор не все члены Альянса выполнили это.