Россия заявила, что ввела военную полицию в стратегический сирийский город Саракиб

Российский так называемый Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что Москва ввела военную полицию в сирийский Саракиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5, с 17:00 2 марта 2020 года в город Саракиб введены подразделения российской военной полиции", - сказали в центре.

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В Саракибе главная магистраль Сирии с севера на юг, соединяющая Дамаск и Алеппо, пересекается с дорогой на запад к Средиземному морю.

Саракиб уже дважды переходил из рук в руки меньше чем за месяц, что отражает его важность как ворот к контролируемому правительством северному городу Алеппо, так и удерживаемого повстанцами городу Идлиб на западе.

2 марта сообщалось о тяжелых боях в районе Саракиба и попытке сил режима Башара Асада восстановить контроль над городом. Также СМИ сообщали о продлении бомбардировок со стороны авиации РФ.