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Число жертв коронавірусу в Італії зросло до 52, заражених – 1835

Понеділок, 2 березня 2020, 19:57

В Італії кількість померлих від нового типу коронавірусу в порівнянні з вчорашнім днем зросла на 18, до 52.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Також Агентство цивільного захисту Італії повідомило про збільшення у порівнянні з вчорашнім днем кількості заражень на 258 випадків, до 1385.

Повідомляється, що 149 осіб видужали.

У ВООЗ сьогодні заявили, що стримування Covid19 здійсненне і має залишатися головним пріоритетом для всіх країн.

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"При ранніх і агресивних заходах країни можуть перервати поширення вірусу. Ми відстежуємо ситуацію кожен момент кожного дня і аналізуємо дані. ВООЗ без вагань опише цей коронавірус як пандемію, якщо саме про це свідчитимуть дані" - заявив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебрейесус.

Раніше повідомлялося, що у Франції кількість померлих від коронавірусу зросла до чотирьох.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".

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Коронавірус Італія
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