Число жертв коронавируса в Италии возросло до 52, зараженных – 1835

В Италии число умерших от нового типа коронавируса в сравнении со вчерашним днем выросло на 18, до52.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Также Агентство гражданской защиты Италии сообщило об увеличении по сравнению с вчерашним днем количества заражений на 258 случаев, до 1385.

Сообщается, что 149 человек выздоровели.

В ВОЗ сегодня заявили, что сдерживание Covid19 выполнимо и должно оставаться главным приоритетом для всех стран.

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"При ранних и агрессивных мероприятиях страны могут прервать распространение вируса. Мы отслеживаем ситуацию каждый момент каждого дня и анализируем данные. ВОЗ без колебаний опишет этот коронавирус как пандемию, если именно об этом будут свидетельствовать данные" - заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее сообщалось, что во Франции количество умерших от коронавируса возросло до четырех.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что в Евросоюзе повысили уровень коронавирусного риска с "умеренного" до "высокого".