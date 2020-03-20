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Штаб-квартиру НАТО у Брюсселі закрили для журналістів

П'ятниця, 20 березня 2020, 08:45

Журналістам закрили доступ в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі через поширення коронавірусу і обмежувальні заходи, прийняті владою Бельгії.

Про це йдеться в заяві пресслужби НАТО, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

"Відповідно до останніх заходів, прийнятих бельгійською владою для скорочення пересувань і зборів в Бельгії, інформуємо вас, що фізичний доступ в штаб-квартиру буде неможливий до подальшого повідомлення", - йдеться в повідомленні.

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"На тлі спалаху коронавірусної хвороби (COVID-19) штаб-квартира НАТО уважно стежить за ситуацією і продовжує вживати превентивних заходів для забезпечення благополуччя і безпеки всіх співробітників і відвідувачів НАТО", - відзначили в Альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 19 березня представляв в штаб-квартирі свій щорічний звіт за 2019 рік і вперше в історії це було зроблено через відеоконференцію, а питання ставилися по Skype.

Він заявив, що спалах коронавірусу не впливає на здатність Північноатлантичного альянсу проводити свої місії і забезпечувати захист союзників.

У Бельгії станом на вечір 19 березня підтверджено 1795 випадків захворювання на коронавірус, померла 21 людина.

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Коронавірус Бельгія
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