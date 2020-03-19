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Столтенберг закликав країни НАТО не зменшувати витрати на оборону через коронавірус

Четвер, 19 березня 2020, 14:24

Країни НАТО повинні дотримуватися прийнятих раніше зобов'язань щодо витрат на оборону, незважаючи на фінансові втрати через коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, представляючи свою щорічну доповідь за 2019 рік.

"Очевидно, що будуть значні економічні наслідки через кризу, викликану коронавірусом. У короткостроковій перспективі будуть суворі наслідки, які позначаться на бюджетах країн...Але не будемо забувати, що, коли члени НАТО ухвалили рішення збільшити витрати на оборону, це було зроблено тому, що ми живемо в непередбачуваному світі. Ця ситуація залишається незмінною, тому я сподіваюся, що союзники залишаться віддані своїм планам", - сказав він.

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За словами Столтенберга, інвестиції в оборону необхідні навіть в таких ситуаціях, як сьогодні.

"Ми бачимо, що в багатьох країнах НАТО військові надають додаткову підтримку громадянському суспільству логістикою, військовими госпіталями, медичними можливостями. Військових залучають для дезінфекції публічних місць і контролю на кордонах", - додав він.

Столтенберг повідомив, що оборонні витрати НАТО в 2019 році зросли на 4,6%.

Раніше генсек заявив, що спалах коронавірусу не впливає на здатність Північноатлантичного альянсу проводити свої місії і забезпечувати захист союзників.

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