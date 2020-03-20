Netflix знизить якість своїх відео на прохання ЄС

Гігант потокового мовлення Netflix погодився знизити якість своїх відеороликів для країн Євросоюзу, щоб допомогти зменшити перевантаження в Інтернеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Після дискусій між єврокомісаром з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном і генеральним директором Netflix Рідом Гастінгсом - і з урахуванням надзвичайних проблем, викликаних коронавірусом, - Netflix вирішила почати знижувати швидкість передачі даних у всіх наших потоках в Європі протягом 30 днів", - заявила компанія.

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Інтернет-активність у всій Європі різко зросла, оскільки уряди закривають громадян на карантин, а людей намагаються максимально переводити на віддалену роботу, щоб приборкати поширення коронавірусу.

"За нашими оцінками, це скоротить трафік Netflix в європейських мережах приблизно на 25 відсотків, але ми забезпечимо якісний сервіс для наших користувачів", - додала компанія.

Бретон привітав таке рішення з боку Netflix. "Пан Гастінгс продемонстрував сильне почуття відповідальності і солідарності. Ми будемо підтримувати тісний зв'язок, щоб разом стежити за розвитком ситуації", - сказав він.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у країнах Європейського Союзу, Європейської економічної зони та Великій Британії сумарно перевищила кількість хворих у Китаї.