Netflix снизит качество своих видео по просьбе ЕС

Гигант потокового вещания Netflix согласился снизить качество своих видеороликов для стран Евросоюза, чтобы помочь уменьшить перегрузку в интернете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"После дискуссий между еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном и генеральным директором Netflix Ридом Хастингсом - и с учетом чрезвычайных проблем, вызванных коронавирусом, - Netflix решила начать снижать скорость передачи данных во всех наших потоках в Европе в течение 30 дней", - заявила компания.

Интернет-активность во всей Европе резко возросла, поскольку правительства закрывают граждан на карантин, а людей стараются максимально переводить на удаленную работу, чтобы обуздать распространение коронавируса.

"По нашим оценкам, это сократит трафик Netflix в европейских сетях примерно на 25 процентов, а также обеспечит качественный сервис для наших пользователей", - добавила компания.

Бретон приветствовал такое решение со стороны Netflix. "Господин Хастингс продемонстрировал сильное чувство ответственности и солидарности. Мы будем поддерживать тесную связь, чтобы вместе следить за развитием ситуации", - сказал он.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в странах Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Великобритании суммарно превысило количество больных в Китае.