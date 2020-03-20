Президент Єврокомісії не виключила випуск "коронаоблігацій" для підтримки економіки ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відкрита для ідеї випуску облігацій ЄС, або "коронаоблігацій", для боротьби з економічним впливом спалаху коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk.

За словами фон дер Ляєн, компанії потрапили в поточну надзвичайну ситуацію не зі своєї вини. "Вони насправді здорові. Якщо ми успішно переможемо вірус, нам потрібні будуть всі ці компанії, які ми зараз підтримуємо. Якщо компанії збанкрутують, пізніше буде набагато складніше вийти з кризи", - сказала вона.

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Тому, за її словами, ЄС буде йти на максимальні послаблення і, серед іншого, послабить боргові правила для країн-членів.

Вона підкреслила, що розглядаються всі інструменти і засоби подолання кризи: "Використовується те, що допомагає. "Коронаоблігаціі" також можливі".

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц вже запропонував державні інвестиції, щоб допомогти великим компаніям, повідомляє DW.

"Протягом цього часу ми можемо гарантувати ліквідність, як в кредитах, так і в позиках компаніям з великою кількістю співробітників", - сказав він, додавши, що всі необхідні фінансові інструменти будуть доступні для компаній.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у країнах Європейського Союзу, Європейської економічної зони та Великій Британії сумарно перевищила кількість хворих у Китаї.