Президент Еврокомиссии не исключила выпуска "коронаоблигаций" для поддержки экономики ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен открыта для идеи выпуска облигаций ЕС, или "коронаоблигаций", для борьбы с экономическим влиянием вспышки коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью радио Deutschlandfunk.

По словам фон дер Ляйен, компании попали в чрезвычайную ситуацию не по своей вине. "Они на самом деле здоровы. Если мы успешно победим вирус, нам нужны будут все эти компании, которые мы сейчас поддерживаем. Если компании обанкротятся, позже будет гораздо сложнее выйти из кризиса", - сказала она.

Поэтому, по ее словам, ЕС будет идти на максимальные послабления и, среди прочего, ослабит долговые правила для стран-членов.

Она подчеркнула, что рассматриваются все инструменты и средства преодоления кризиса: "Используется то, что помогает. "Коронаоблигации" также возможны".

Министр финансов Германии Олаф Шольц уже предложил государственные инвестиции, чтобы помочь крупным компаниям, сообщает DW.

"В течение этого времени мы можем гарантировать ликвидность, как в кредитах, так и в займах компаниям с большим количеством сотрудников", - сказал он, добавив, что все необходимые финансовые инструменты будут доступны для компаний.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в странах Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Великобритании суммарно превысило количество больных в Китае.