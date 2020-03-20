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Германия не исключает усиления карантина, если граждане не сократят социальную активность

Пятница, 20 марта 2020, 11:29

Правительство Германии не исключает введения более строгих карантинных мер, если граждане не будут выполнять рекомендации о сокращении социальной активности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Руководитель офиса канцлера Хельге Браун подтвердила, что правительство будет следить за поведением граждан в выходные дни.

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В немецких городах Леверкузен и Фрайбург уже приняты более строгие меры, чем те, которые были объявлены Ангелой Меркель, и другие регионы могут последовать их примеру, если люди не пойдут на минимизацию групповой деятельности.

В то же время ряд руководителей федеральных земель признали, что комендантский час и полное блокирование регионов является крайним средством, и они бы предпочли этого избежать.

Германия - одна из стран, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса в Европе. По состоянию на 19 марта количество инфицированных возросло до 11 тысяч человек.

19 марта Германия ввела внутренний пограничный контроль с Италией, Испанией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией в авиационном и водном сообщении.

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