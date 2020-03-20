Премьер Албании вдвое сократил зарплаты министров и депутатов из-за эпидемии

Премьер-министр Албании Эди Рама принял решение урезать зарплаты министров и депутатов в ожидании значительного экономического спада из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст его обращения к гражданам.

По его словам, сначала он хотел предложить план, по которому наибольший вклад должен сделать крупный бизнес, а также те, кто получает высокие зарплаты в государственном секторе.

"Но я убежден, что это может восприниматься неправильно, как то, что у государства нет денег на выплату зарплат и пенсий. Поэтому мы не будем трогать ни одну другую зарплату, кроме зарплаты членов Совета министров и депутатов албанского парламента, которые будут получать только половину своей зарплаты до конца войны", - сказал Рама.

В своем выступлении он неоднократно назвал борьбу с коронавирусом войной, в которой Албании не у кого просить помощи, поскольку другие страны также ведут эту войну.

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"Мы не хотим создавать никаких недоразумений, сокращая вдвое зарплату президента республики, которого я хотел бы публично поблагодарить за то, что он по мере сил помогает нам в этой войне, или зарплату руководителей независимых институтов", - отметил премьер Албании.

По данным Минздрава Албании, коронавирусом в стране заразились 64 человека, двое - умерли. В стране введены карантинные меры.