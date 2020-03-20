Первый депутат Европарламента подтвердил, что у него коронавирус

Адам Ярубас, член Европарламента от Европейской народной партии, подтвердил в пятницу, что у него положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я нахожусь в больнице, и я чувствую себя хорошо. Я справлюсь с этим, и мы все пройдем через это. Мы должны!" - написал он в Twitter.

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Он попросил своих фолловеров оставаться дома, чтобы избежать распространения вируса.

Ярубас - первый член Европарламента, который объявил об инфицировании коронавирусом. Пресс-секретарь Европейского парламента сообщил, что пока не известно о других случаях заражения среди членов ЕП, пишет издание Politico.

Спикер заявил, что учреждение пытается отслеживать контакты и информировать всех людей, которые могут подвергаться риску.

Согласно протоколам парламента, лица, близко контактировавшие с зараженными, должны самоизолироваться.

Напомним, президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил о решении самоизолироваться в Брюсселе после того, как недавно вернулся из Италии.

Ранее Европарламент сократил свою пленарную сессию в Брюсселе из-за распространения нового коронавируса.