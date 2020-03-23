Двоє українців застрягли між Чорногорією та Боснією, намагаючись перетнути кордон

Два громадянина України застрягли між кордонами Чорногорії та Боснії і Герцеговини, намагаючись перетнути їх попри рекомендації дипломатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив консул посольства України в Чорногорії Михайло Шматов на своїй сторінці у Facebook.

"Попри те, що всі державні кордони з Чорногорією закриті і я заборонив громадянам виїзд на своєму авто за кордон, двоє українських туристів, яких я декілька разів до того попереджував про небезпеку і ризики, сьогодні все ж вирішили добратися України самостійно", - написав Шматов.

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В результаті їхньої спроби вони були заблоковані між боснійсько-хорватським кордоном, тому що Хорватія їх не пропустила через заборону в’їзду і транзиту, а Боснія відмовилася їх назад повертати.

Потім Боснія вирішила, що пропустить українців лише за умови розміщення на 14-денний карантин у наметовому містечку. В результаті під поліцейським конвоєм вони були повернуті до Чорногорії, яка попередньо дала згоду, що їх впустить назад, але цього не сталося.

"Правила є правила. Іноземцям без дозволу на проживання в’їзд заборонений. Усі мої благання і намагання хоч якось їм допомогти закінчилися безрезультатно. Рішення щодо них має прийняти кризовий штаб, який проведе засідання лише завтра вранці. Усі документи і прохання подані, сподіваюсь, що їм дозволять в’їхати, без розміщення в обсервації, за умови їх скорішої евакуації", - написав Шматов.

За його словами, останню ніч українці провели в машині перед чорногорським кордоном, їх забезпечили водою та їжею.

"Сподіваюсь ця історія буде уроком для всіх. Європа змінилася, і в ній має значення кордони та паспорти. Враховуйте нові правила, якими би тимчасовими вони не були. І слухайте консулів, ми вам допомагаємо, навіть якщо ви цього не розумієте", - написав консул.

Нагадаємо, Україна і Польща домовилися про створення гуманітарного коридору для українців від кордону Німеччини.