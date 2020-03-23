Двое украинцев застряли между Черногорией и Боснией, пытаясь пересечь границу

Два гражданина Украины застряли между границами Черногории и Боснии и Герцеговины, пытаясь пересечь их вопреки рекомендациям дипломатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов на своей странице в Facebook.

"Несмотря на то, что все государственные границы с Черногорией закрыты и я запретил гражданам выезд на своем авто за границу, двое украинских туристов, которых я несколько раз до того предупреждал об опасности и рисках, сегодня все же решили добраться в Украину самостоятельно", - написал Шматов.

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В результате этой попытки они были заблокированы на боснийско-хорватской границе, так как Хорватия их не пропустила из-за запрета въезда и транзита, а Босния отказалась их обратно возвращать.

Затем Босния решила, что пропустит украинцев только при условии размещения на 14-дневный карантин в палаточном городке. В результате под полицейским конвоем они были возвращены в Черногорию, которая предварительно дала согласие, что их впустит назад, но этого не произошло.

"Правила есть правила. Иностранцам без вида на жительство въезд запрещен. Все мои мольбы и попытки хоть как-то им помочь закончились безрезультатно. Решение по ним должен принять кризисный штаб, который проведет заседание только завтра утром. Все документы и просьбы поданы, надеюсь, что им позволят въехать, без размещения в обсервации, при условии их скорейшей эвакуации", - написал Шматов.

По его словам, последнюю ночь украинцы провели в машине перед черногорской границей, их обеспечили водой и пищей.

"Надеюсь эта история будет уроком для всех. Европа изменилась, и в ней важны границы и паспорта. Учитывайте новые правила, какими бы временными они ни были. И слушайте консулов, мы вам помогаем, даже если вы этого не понимаете", - написал консул.

Напомним, Украина и Польша договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии.