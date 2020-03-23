У Ломбардії металурги планують страйк, вимагають закрити більше підприємств

Профспілки металургійних підприємств на півночі Італії анонсували 8-годинний страйк на 25 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Уряд Італії в суботу розпорядився закрити всі підприємства до 3 квітня, крім тих, які необхідні для ланцюжків поставок в країні. До указу додається довгий список секторів, які вважаються необхідними.

Страйк планується в Ломбардії, регіоні, який став епіцентром поширення коронавірусу в Італії.

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Три профспілки металургів (FIOM, FIM і UILM) вважають, що список компаній, яким дозволено продовжувати свою діяльність, занадто довгий, а наявність у ньому певних секторів сумнівна.

Профспілки кажуть, що хочуть захистити здоров'я працівників підприємств, а урядовий указ, на їхню думку, містить занадто багато лазівок і винятків.

Поки не ясно, як буде проходити страйк, враховуючи заборону всіх масових зібрань. Профспілки заявили, що оголосять деталі найближчими днями.

Нагадаємо, за минулу добу кількість загиблих в Італії у зв’язку з коронавірусом зросла на 651 людину, але темпи зростання зменшилося у порівнянні з минулими днями.