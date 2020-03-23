У Ломбардії металурги планують страйк, вимагають закрити більше підприємств
Профспілки металургійних підприємств на півночі Італії анонсували 8-годинний страйк на 25 березня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.
Уряд Італії в суботу розпорядився закрити всі підприємства до 3 квітня, крім тих, які необхідні для ланцюжків поставок в країні. До указу додається довгий список секторів, які вважаються необхідними.
Страйк планується в Ломбардії, регіоні, який став епіцентром поширення коронавірусу в Італії.
Три профспілки металургів (FIOM, FIM і UILM) вважають, що список компаній, яким дозволено продовжувати свою діяльність, занадто довгий, а наявність у ньому певних секторів сумнівна.
Профспілки кажуть, що хочуть захистити здоров'я працівників підприємств, а урядовий указ, на їхню думку, містить занадто багато лазівок і винятків.
Поки не ясно, як буде проходити страйк, враховуючи заборону всіх масових зібрань. Профспілки заявили, що оголосять деталі найближчими днями.
Нагадаємо, за минулу добу кількість загиблих в Італії у зв’язку з коронавірусом зросла на 651 людину, але темпи зростання зменшилося у порівнянні з минулими днями.