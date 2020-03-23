В Ломбардии металлурги планируют забастовку, требуют закрыть больше предприятий

Профсоюзы металлургических предприятий на севере Италии анонсировали 8-часовую забастовку на 25 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Правительство Италии в субботу распорядилось закрыть все предприятия по 3 апреля, кроме необходимых для цепочек поставок в стране. К указу прилагается длинный список секторов, которые считаются необходимыми.

Забастовка планируется в Ломбардии, регионе, который стал эпицентром распространения коронавируса в Италии.

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Три профсоюза металлургов (FIOM, FIM и UILM) считают, что список компаний, которым разрешено продолжать свою деятельность, слишком длинный, а включение в него некоторых секторов сомнительно.

Профсоюзы говорят, что хотят защитить здоровье работников предприятий, а правительственный указ, по их мнению, содержит слишком много лазеек и исключений.

Пока не ясно, как будет проходить забастовка, учитывая запрет всех массовых собраний. Профсоюзы заявили, что объявят детали в ближайшие дни.

Напомним, за прошедшие сутки количество погибших в Италии в связи с коронавирусом возросло на 651 человека, но темпы роста уменьшились по сравнению с предыдущими днями.