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У Сербії хлопець пригрозив заразити продавчиню вірусом і потрапив до в'язниці на 30 днів 

Понеділок, 23 березня 2020, 14:20

У Сербії заарештували на 30 діб хлопця, який у магазині погрожував зараженням коронавірусом 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МВС Сербії. 

Інцидент стався в місті Княжеваць. 25-річний серб прийшов до магазину і, заявляючи, що приїхав з Італії, погрожував продавчині заразити її новим коронавірусом.

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Хлопця затримали і звинуватили у кримінальному злочині - спробі викликати паніку та безлад.

За рішенням суду його відправили на 30 діб до в'язниці.

Нагадаємо, у Сербії у зв'язку поширенням коронавірусу суворо обмежили свободу пересування, людям, старшим за 65 років, заборонено залишати свої будинки.

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Коронавірус Сербія
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