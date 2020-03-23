У Сербії хлопець пригрозив заразити продавчиню вірусом і потрапив до в'язниці на 30 днів
Понеділок, 23 березня 2020, 14:20
У Сербії заарештували на 30 діб хлопця, який у магазині погрожував зараженням коронавірусом
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МВС Сербії.
Інцидент стався в місті Княжеваць. 25-річний серб прийшов до магазину і, заявляючи, що приїхав з Італії, погрожував продавчині заразити її новим коронавірусом.
Хлопця затримали і звинуватили у кримінальному злочині - спробі викликати паніку та безлад.
За рішенням суду його відправили на 30 діб до в'язниці.
Нагадаємо, у Сербії у зв'язку поширенням коронавірусу суворо обмежили свободу пересування, людям, старшим за 65 років, заборонено залишати свої будинки.
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