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В Сербии мужчина пригрозил заразить продавщицу вирусом и попал в тюрьму на 30 дней

Понедельник, 23 марта 2020, 14:20

В Сербии арестовали на 30 суток парня, который в магазине угрожал заразить коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МВД Сербии.

Инцидент произошел в городе Княжевац. 25-летний серб пришел в магазин и, заявляя, что приехал из Италии, угрожал продавщице заразить ее коронавирусом.

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Мужчину задержали и обвинили в уголовном преступлении - попытке вызвать панику и беспорядки.

По решению суда его отправили в тюрьму на 30 суток.

Напомним, в Сербии в связи с распространением коронавируса строго ограничили свободу передвижения, людям старше 65 лет запрещено покидать свои дома.

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