Данія продовжила до 13 квітня дію жорстких обмежень у зв’язку з коронавірусом

Данія в понеділок продовжила до 13 квітня загальнонаціональні жорсткі обмежувальні заходи, які включають закриття шкіл і ресторанів, а також переведення більшості працівників державного сектора на домашній режим роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Скандинавська країна, де зафіксували 24 смерті через викликану коронавірусом хворобу, оголосила про двотижневі заходи, щоб обмежити фізичний контакт між своїми громадянами, 11 березня.

"Ми дуже змінили свою поведінку. Ми змінили спосіб нашого співіснування. Ми тримаємо дистанцію і залишаємося вдома. І це має першорядне значення для стратегії розриву ланцюга інфекцій", - заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

Країна заборонила громадські зібрання більше 10 осіб і наказала закрити школи, університети, дитячі садки, ресторани, кафе, бібліотеки, спортивні зали та перукарні.

Уряд також оголосив про пакети економічної допомоги на суму 55 мільярдів данських крон (7,93 мільярда доларів) і гарантовані державою кредити підприємствам на суму 60 мільярдів крон, щоб допомогти впоратися з економічними наслідками коронавірусу.