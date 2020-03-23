Дания продлила до 13 апреля действие жестких ограничений в связи с коронавирусом

Дания в понедельник продлила до 13 апреля общенациональные жесткие ограничительные меры, включающие закрытие школ и ресторанов, а также перевод большинства работников государственного сектора на домашний режим работы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Скандинавская страна, где зафиксировали 24 смерти из-за вызванной коронавирусом болезни, объявила двухнедельные меры, чтобы ограничить физический контакт между своими гражданами, 11 марта.

"Мы очень изменили свое поведение. Мы изменили способ нашего сосуществования. Мы держим дистанцию ​​и остаемся дома. И это имеет первостепенное значение для стратегии разрыва цепочки инфицирования", - заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

Страна запретила общественные собрания более 10 человек и приказала закрыть школы, университеты, детские сады, рестораны, кафе, библиотеки, спортивные залы и парикмахерские.

Правительство также объявило о пакетах экономической помощи на сумму 55 млрд датских крон (7,93 млрд долларов) и гарантированные государством кредиты предприятиям на сумму 60 млрд крон, чтобы помочь справиться с экономическими последствиями коронавируса.