Карантин в Германии: в Лейпциге у центрального вокзала заметили лису

В Германии начали действовать более строгие правила изоляции для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, и на пустых городских улицах сразу появились дикие животные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В Лейпциге уже несколько дней закрыты пабы, рестораны и кинотеатры, по вечерам город практически пуст.

Вечером в понедельник на оживленной кольцевой дороге напротив центрального вокзала Лейпцига была замечена лиса.

По свидетельствам очевидца, лиса спокойно рыскала вверх и вниз перед закрытой железнодорожной станцией и даже сидела на тротуаре.

По последним данным количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 22 672, а 86 человек умерли в связи с инфекцией.

Напомним, жительница Милана опубликовала фотографии диких зайцев в одном из местных парков, которые свободно разгуливают из-за отсутствия людей на улицах.