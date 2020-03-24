В МИД Украины анонсировали "виртуальный визит" министра Дмитрия Кулебы в Германию, который состоится в режиме видеоконференции в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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"24 марта министр Дмитрий Кулеба осуществит виртуальный визит в Германию и проведет переговоры с федеральным министром иностранных дел Хайко Маасом.

Событие станет первым в Европе виртуальным визитом главы МИД для переговоров с иностранными коллегами ", - сообщила пресс-служба ведомства в понедельник вечером.

Для переговоров Кулеба прибудет в резиденцию посла Германии в Украине Анки Фельдгузен.

"Главными темами визита, который состоится в режиме видеоконференции станут углубление двусторонних отношений, в частности, помощь Германии в осуществлении реформ, противодействие российской агрессии, совместная борьба с распространением COVID-19", - отметили в министерстве.

По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств Украины и Германии сделают заявления для прессы, которые будут транслироваться онлайн в 12:50 на странице МИД Украины в Facebook.

Напомним, ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отложил визит в Украину из-за эпидемической ситуации в Европе.

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