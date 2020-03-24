Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно

В Румунії всі 7 громадян, які померли з підтвердженим коронавірусом, були протестовані із запізненням, оскільки їхні випадки не відповідали старим критеріям уряду для перевірки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HotNews.ro.

Нині румунський уряд розширив критерії для діагностування COVID-19. Однак у сімох громадян, які померли найпершими, хворобу виявили лише після кількох днів очікування. Усі померлі, за даними румунської влади, страждали на інші захворювання.

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Зауважимо, хоч лікування захворювання немає, вчасний діагноз дозволив би обмежити коло контактних осіб пацієнтів і зменшити ризик зараження.

Перша смерть сталася у місті Філіаші у пацієнта, який повернувся з Франції, що не входила до зони ризику. 15 березня лікарі з відділення невідкладної допомоги запросили тест на COVID-19, але отримали відмову, бо пацієнт не відповідав визначеним критеріям.

За наполяганням лікарів його все ж перевірили 17 березня і наступного дня результат тесту виявився позитивним. Через 4 дні пацієнт помер. Вважають, що він устиг заразити медперсонал і 23 медики з Філіаші тепер перебувають в ізоляції.

Схожий випадок відбувся в Сучаві, де померла 72-річна жінка. Вона теж не подорожувала в "червоні зони" і не мала контактів з позитивними пацієнтами з COVID-19. 52 члени медперсоналу Сучавської районної лікарні мали позитивний результат тесту на коронавірус.

Ще однією жертвою став 74-річний чоловік, якого госпіталі в університетську лікарню в Бухаресті минулого місяця. Його перевірили тільки через 4 дні, коли він вже перебував у дуже важкому стані. Тест не провели вчасно через "відсутність епідеміологічного контексту" і "невідповідність визначенню випадку".

Лише останнього сьомого померлого діагностували через контакт з інфікованою людиною. Це 65-річний пацієнт, якого госпіталізували в ту ж палату, що й померлого 74-річного чоловіка, про якого йшла мова вище. Припускають, він заразився від сусіда, і якби діагноз було встановлено раніше, зараженням можна було б уникнути.