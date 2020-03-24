Коронавирус: в Бельгии за сутки 526 новых случаев и 34 умерших

В Бельгии за последние сутки обнаружили 526 новых случаев заболевания коронавирус, от осложнений болезни умерли 34 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальные данные правительства и Le Soir.

Больше всего новых случаев – 381 – обнаружено во Фландрии, на втором и третьем месте – Валлония (87) и Брюссель (38).

Для сравнения, 23 марта обнаружили 342 новых случаев инфицирования и 13 летальных случаев.

Общее количество заболевших достигло 4269 человек, количество летальных случаев –122.

"Пандемия уже в разгаре. Недопустимо, что некоторые люди до сих пор не воспринимают серьезно ограничительные меры и считают, что это дополнительные выходные", - подчеркнул Бенуа Рамакер, представитель кризисного центра реагирования на коронавирус.

По словам вирусолога Эммануэля Андре, около 4% лабораторно подтвержденных случаев коронавируса обнаружили у людей, работающих в сфере услуг.

По состоянию на 24 марта, госпитализированы около 1860 больных коронавирусом – на 24 человека больше, чем за предыдущие сутки. Из них, около 380 находятся в отделениях интенсивной терапии.

60 пациентов за прошедшие сутки выздоровели и были выписаны из больниц. С 13 мая выздоровели уже 410 человек.

Жесткие меры по противодействию распространению коронавируса Бельгия ввела 13 марта.

Напомним, в Испании зафиксировали новый рекорд смертности от коронавируса. За последние сутки умерли 514 человек, количество зафиксированных случаев приблизилjсь к 40 тысячам.

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